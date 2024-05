Il Comune di Villaputzu conferma la sua presenza per la XXVIII edizione di Monumenti Aperti in programma l’11 e il 12 maggio con sei monumenti e due itinerari in altrettanti luoghi simbolo del territorio. Si tratta della chiesa di San Giorgio Martire, della chiesa di Santa Brigida, dei ruderi della chiesa di San Giorgio, della chiesa di San Nicola (località Quirra), del pozzo sacro di Is Pirois e della torre di Porto Corallo.

Per quanto riguarda gli itinerari si potrà andare alla scoperta della città di roccia di Pranu Trebini (visita guidata solo su prenotazione) e del monte del Castello di Quirra. Collaborano con il Comune l’istituto comprensivo Villaputzu, istituto di istruzione Superiore Dessì, l’Einaudi-Bruno di Muravera, la consulta giovani e la consulta anziani di Villaputzu, Aido Sarrabus, Avis Sarrabus, Parrocchia San Giorgio Martire, l’associazione Bidd'e Putzi Giovani, Proloco Villaputzu, Limen Sarrabus Gerrei, ArcheoSarrabus e ULS Sarrabus.

