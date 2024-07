Via ai lavori di sistemazione del tetto della chiesa di Santa Maria e della casa parrocchiale di Villaputzu. I soldi per l’intervento – centomila euro – sono arrivati grazie ai fondi dell’otto per mille della Cei.

Negli ultimi anni, durante le piogge, l’acqua è filtrata dal tetto proprio all’interno della chiesa e della casa parrocchiale dove attualmente abitano suor Lirie e suor Luisa.

«Grazie al vescovo – ha detto il parroco don Franco Serrau - e all'ufficio preposto per l'individuazione dei problemi dei locali sia per aver recepito le indicazioni del parroco e poi per essere subito intervenuti con una soluzione duratura nel tempo».

I lavori dovrebbero concludersi entro l’estate.

© Riproduzione riservata