Anche il Comune di Villaputzu si prepara a dar vita ad una Comunità Energetica (Cer). L’assemblea per informare i cittadini “e approfondire e analizzare insieme” è stata convocata per lunedì 9 dicembre alle 18.30 nella sala consiliare di via Leonardo da Vinci.

Interverranno gli esperti di Ucnet, la società che ha ricevuto dal Comune l'incarico per la realizzazione dello studio di fattibilità di una Comunità Energetica a Villaputzu. L'incontro sarà occasione, oltre che per approfondire l'argomento, anche per raccogliere le informazioni da parte degli utenti, necessarie proprio al fine del completamento dell'analisi.

