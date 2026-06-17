Rimasta impigliata tra le maglie di uno spezzone di rete da pesca, un esemplare di Caretta caretta è stato notato da alcuni bagnanti sul litorale di Villaputzu, a pochi metri dal bagnasciuga.

È successo a Porto Corallino, dove i bagnanti hanno soccorso la tartaruga e allertato il Corpo forestale e di vigilanza ambientale di Villaputzu, intervenuto sul posto con l’ispettore Mauro Pisu. Dell’accaduto è stata informata anche l’Area marina protetta di Capo Carbonara.

L’animale è stato quindi trasferito in un centro specializzato di Oristano, dove riceverà le cure necessarie. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione e la Caretta caretta dovrebbe recuperare rapidamente per poter tornare presto in mare.

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