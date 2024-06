Il porto di Villaputzu, in località Porto Corallo, è stato messo al centro di un progetto nazionale di promozione turistica (Viaggio italiano – scopri l’Italia che non sapevi) assieme a quello di Santa Teresa di Gallura. A sceglierlo l’assessorato al Turismo della Regione in un processo di valorizzazione degli approdi turistici e delle specificità culturali dei territori vicini.

«Siamo orgogliosi – sottolinea il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu – che il nostro porto sia stato scelto per rappresentare la Sardegna in un progetto nazionale di promozione del turismo nautico e, in generale, di quello attivo. È una grande occasione non solo per Villaputzu ma per tutto il territorio perché il nostro porto rappresenta una grande porta di accesso per il Sarrabus e il Gerrei».

