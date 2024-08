Trecento chili di pecora arrostita sul momento e servita in piazza Marconi, a Villaputzu, a partire dalle 20 di oggi. E ancora “sa panada” tipica del paese, quella fatta con le verdure (pomodori e melanzane), un buon bicchiere di vino e i dolci preparati dalle donne di Villaputzu. È la sagra della pecora e de sa panada organizzata dall’associazione Bidd’e Putzi Giovani con la collaborazione del Comune.

Per chi questa sera avrà l’opportunità di visitare Villaputzu ci sarà anche la musica della band locale Anonymous Sound e la voce della brava cantata Chiara Porcu. «Le pecore – ha spiegato Claudio Casula, presidente dell’associazione - sono tutte dei pastori della zona, così come sono preparati coi prodotti genuini di Villaputzu sia sa panada che i dolci». Da parte del sindaco di Villaputzu Sandro Porcu un plauso ai tanti volontari «che aspettano le ferie di agosto per potersi impegnare al massimo per la propria associazione e per il proprio paese».

© Riproduzione riservata