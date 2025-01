Riaperto il guado rialzato sul Flumendosa, tra Villaputzu e Muravera. La ditta incaricata dal Comune ha infatti appena terminato i lavori: il guado era stato chiuso in seguito alle piogge del 17 e 18 gennaio.

«I 150mila euro stanziati dalla Regione per la manutenzione del guado», ha chiarito il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu, «prevedono interventi continui e programmati nel tempo, circa due interventi al mese, per consentire di avere il guado e la relativa pista carrabile sempre percorribile e transitabile».

Una manutenzione che andrà avanti sino a quando non sarò riaperto il ponte di ferro, chiuso dal 9 dicembre del 2023. «Nei prossimi giorni», ha aggiunto il primo cittadino, «ci sarà un vertice in Regione con tutti gli enti coinvolti per trovare le soluzioni che possano far imprimere un’importante accelerata ai lavori sul ponte di ferro».

© Riproduzione riservata