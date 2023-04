Il Consiglio Comunale di Villaputzu ha approvato il Piano triennale delle opere pubbliche 2023-2025, il documento di programmazione, propedeutico all’approvazione del bilancio preventivo che prevede investimenti per 42 milioni di euro.

Tra i progetti strategici per la crescita del paese figurano quelli legati al PNRR: con sette milioni di euro verranno realizzati due nuovi poli scolastici, il Polo scuola dell’Infanzia e asilo nido e il Polo scuola Primaria e Secondaria insieme. I progetti verranno presentati alle scuole e alle famiglie nei prossimi giorni e i lavori dovranno essere appaltati entro pochissimo tempo. Per rispettare i tempi ristretti del PNRR il Comune di Villaputzu si è dotato di un “ufficio PNRR” con 4 figure di professionisti, che gestiranno i finanziamenti ottenuti e sempre per conto del Comune dovranno monitorare e seguire passo passo i singoli progetti.

«All’interno del piano triennale delle opere pubbliche - dice il sindaco di Villaputzu - ritrova spazio la realizzazione della nuova caserma dei carabinieri, di recente finanziata con 2 milioni di euro dalla Regione su richiesta specifica dell’amministrazione comunale. Presto inizieranno i lavori per la realizzazione del centro diurno per disabili, per la messa in sicurezza e sistemazione del cimitero. In programma pure la riqualificazione degli impianti sportivi (campo da calcio e campi da tennis), della viabilità rurale, urbana e extraurbana, la prima zona artigianale del paese che sorgerà a Pranu Portu e i primi interventi sulla riqualificazione dei quartieri di Porto Corallo (villaggio ex Vatur) e Santa Maria».

Il sindaco Porcu ricorda anche «la riqualificazione del Lungomare di Porto Corallo che sarà avviata grazie alle risorse economiche arrivate dalla servitù militari; poco più di 800mila euro che saranno investiti per la realizzazione del primo lotto del progetto che si svilupperà nel lungomare di Prumari. In programma anche la realizzazione del Palazzetto dello sport nell'Istituto scolastico Dessì, che non rientra nel piano delle opere pubbliche. Si tratta di un’opera fondamentale per rispondere alle esigenze delle società sportive del territorio che vedrà la sua nascita grazie ad un finanziamento ottenuto dalla Provincia Sud Sardegna, richiesto dal Comune di Villaputzu, rientrante nei bandi di finanziamento del PNRR. Una struttura sportiva che potrà essere utilizzata dalla scuola durante gli orari scolastici ma anche dall’intera comunità di Villaputzu attraverso le società sportive che finalmente potranno dotarsi di una palestra a norma, con gradinate, spogliatoi, servizi e tutti i comfort di un vero e proprio palazzetto dello sport».

«L’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche – aggiunge l’assessora ai Lavori pubblici Alessia Follesa – è un altro importantissimo passo per dare un volto nuovo al nostro paese. Tutto quello che siamo finora riusciti a realizzare è frutto di una profonda intesa tra amministrazione e uffici, capace di portare a Villaputzu finanziamenti importanti per la sua crescita. Coerentemente con i tempi siamo riusciti a realizzare una fetta importante del programma per il quale i cittadini ci hanno eletti. Siamo già al lavoro per avere dei progetti pronti ai prossimi eventuali bandi PNRR puntando sulla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico e sull’efficientamento dell’illuminazione pubblica».

Il sindaco Sandro Porcu dice che «l'amministrazione comunale ha programmato tanto in questi anni, operando insieme agli uffici comunali. Stiamo dando una grande prospettiva di crescita al nostro paese e un nuovo impulso all’economia e al lavoro attraverso queste opere. Questo è un piano di opere pubbliche sicuramente ambizioso. Mi piace pensare che questo piano è sì un libro dei sogni, ma è sicuramente un sogno concreto e realizzabile».

