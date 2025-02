Secondo incontro del tavolo permanente dedicato al ponte di ferro tra Villaputzu e Muravera, sul Flumendosa, chiuso dall’8 dicembre 2023 per lavori urgenti di messa in sicurezza. Alla riunione, convocata dall'assessore Antonio Piu e svolta all’assessorato al Lavoro, hanno partecipato, oltre al comune di Villaputzu, la Provincia del Sud Sardegna e i tecnici incaricati alla progettazione dei lavori, l'Anas e il Genio civile. Si è parlato dei prossimi passaggi per la viabilità della zona: «Ci siamo concentrati su due fronti», spiega l’assessore Piu. «I lavori sul ponte di ferro e la creazione di un collegamento diretto sulla nuova statale 125. Sul fronte dei lavori abbiamo variato le tempistiche per la presentazione di una perizia di variante che permetterà di estendere le lavorazioni e consentirà l'aggiunta di alcuni interventi urgenti e funzionali al potenziamento strutturale del ponte».

L’esigenza era emersa dall’ultimo tavolo e i fondi, circa 800.000 euro frutto di una rimodulazione, sono già disponibili. Nelle prossime settimane dovrà essere conclusa la relativa progettazione. «Per quanto riguarda il collegamento con la nuova 125», prosegue Piu, «l'incontro è stato utile per un ulteriore confronto con Anas e per la condivisione delle modalità di collaborazione tra i vari enti interessati con l’unico obiettivo di arrivare al più presto alla progettazione del nuovo accesso sulla statale».

Il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu ha evidenziato il disagio vissuto dalla cittadinanza aggravato, nelle ultime settimane, dalla chiusura della galleria sulla statale e dalle piogge che stanno costringendo a una chiusura del guado rialzato sul Flumendosa. «Sono soddisfatto del cambio di passo che tutti gli enti stanno dimostrando nel voler risolvere i problemi di viabilità e sullo stato dei lavori sul ponte», le parole del sindaco Sandro Porcu. «La Provincia sta attivando tutti gli strumenti necessari per arrivare alla conclusione di tutto l’iter il prima possibile», spiega l’amministratore unico Eugenio Lai.

Relativamente al guado rialzato, a seguito di incarico e finanziamento della Regione, sono stati affidati i lavori per la sua manutenzione e, quando i livelli d'acqua del Flumendosa lo consentiranno, verrà ripristinato il passaggio. L'assessore Piu, evidenziando la necessita di un coordinamento tra tutti i soggetti interessati per la risoluzione più rapida possibile del problema, ha convocato la prossima riunione del tavolo che si terrà il 5 marzo.

Gli obiettivi da qui a un mese riguardano la definizione della progettazione della perizia di variante relativa ai lavori sul ponte, la ripresa immediata dei lavori con un ritmo più sostenuto e con l’impiego di più operai e mezzi, il conferimento dell'incarico di progettazione dell'accesso alternativo sulla nuova 125 in località Sant’Angelo con le relative valutazioni per la trasformazione in uno svincolo definitivo.

(Unioneonline)

