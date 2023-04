La presentazione del progetti del Pnrr sarà al centro di un convegno all'auditorium della scuola secondaria di primo grado di Villaputzu in programma domani alle 16.30.

Si parlerà in particolare della costruzione dei due nuovi poli scolastici in paese.

L'incontro, voluto dal Comune, è aperto all'intera comunità scolastica, e sarà occasione per conoscere, dalla voce dei protagonisti, i progetti preliminari per la realizzazione del nuovo polo dell'infanzia e del nuovo polo della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, concepito quest’ultimo per essere anche il "civic center" di Villaputzu.

L'incontro sarà inoltre il momento di avvio di una nuova fase di confronto con la comunità scolastica, passo fondamentale per garantire la condivisione delle scelte e l'evoluzione di due progetti che rappresentano un momento importantissimo e storico per il futuro della scuola.

«Il Comune – dice il sindaco Sandro Porcu – investe nella scuola anche attraverso la realizzazione di nuove, moderne e funzionali strutture, assicurando il diritto all’istruzione e garantendo il concreto sostegno alle famiglie. Stiamo accelerando i tempi: i progetti ci sono, i finanziamenti pure».

