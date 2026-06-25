Il sindaco di Villaputzu Pierpaolo Piu ha varato la nuova Giunta comunale. Il vicesindaco è Giancarlo Porcu, il consigliere più votato con 342 preferenze (aveva già ricoperto il ruolo di vicesindaco nella Giunta di Gianfranco Piu, dal 2002 al 2012). A lui vanno le deleghe al Patrimonio agricolo e forestale e ai servizi manutentivi e tecnologici. A Salvatore (Toto) Melis sono state assegnate le deleghe agli Affari generali e culturali, gestione patrimonio immobiliare e porto turistico, urbanistica, viabilità e trasporti. A Viviana Loi vanno le politiche sociali e la pubblica istruzione. Infine a Sabrina Pili le Attività Produttive, il turismo, gli eventi e le manifestazioni.

La nuova Giunta comunale «nasce – ha sottolineato Piu - da un confronto serio, approfondito e condiviso che ha coinvolto tutti i consiglieri eletti della lista Villaputzu Progetto Comune». Piu sottolinea come la scelta degli assessori non sia stata frutto di decisioni individuali, ma di un percorso politico interno fondato sul confronto tra gli eletti e sulla volontà di costruire una squadra coerente con il progetto amministrativo presentato agli elettori.

Dell’esecutivo per il momento non fa parte per una sua scelta personale Marisa Loi, la consigliera che ha ottenuto ben 187 preferenze. Il primo cittadino ha però assicurato che Loi a metà mandato subentrerà in Giunta. Il sindaco ha evidenziato, inoltre, che l’intero gruppo consiliare di maggioranza sarà chiamato a partecipare all’attuazione del programma attraverso incarichi e deleghe. «Tutti i consiglieri eletti di Villaputzu Progetto Comune - ha detto ancora Piu - saranno coinvolti nell’attività amministrativa e contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi del programma attraverso incarichi, deleghe specifiche e ambiti di lavoro che saranno definiti sulla base delle competenze, delle esperienze professionali e delle attitudini di ciascuno».

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