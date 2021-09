Dopo la pausa estiva sono ripresi i lavori di importanti opere pubbliche nel territorio di Villaputzu e stanno per iniziare altrettanti cantieri che riguarderanno strade e infrastrutture.

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale insieme all’Ufficio Tecnico ha effettuato un’analisi dei cantieri completati, di quelli che stanno per concludersi e di quelli che stanno per partire. Via libera anche alle numerose progettazioni. Il totale delle risorse, stanziate attraverso il bilancio preventivo e la recente approvazione in Consiglio Comunale del rendiconto di bilancio con la relativa applicazione dell’avanzo, messe in campo per le opere pubbliche tra lavori e progettazioni ammonta a 2.600.000 euro.

“Sono appena iniziati - dice il sindaco Sandro Porcu - i lavori di realizzazione della nuova strada di collegamento al cimitero comunale, un prolungamento della via Fogazzaro. Un’infrastruttura attesa da circa 15 anni che nel giro di pochi mesi potrà essere realizzata e consentirà di avere una via alternativa alla via principale, la via Nazionale, spesso molto trafficata. Costo dell’opera 350.000 euro. Avranno inizio a metà settembre i lavori relativi alla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità turistica in località Pranu Portu nei pressi del campeggio comunale e della laguna di Sa Praia. L’intervento consiste nel rifacimento dei sottoservizi, il totale rifacimento del manto stradale e la realizzazione di una pista ciclabile. Costo dell’opera 600.000 euro”.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi verranno approvati nei prossimi giorni i progetti esecutivi inerenti le strutture sportive e verranno pubblicate le relative gare d’appalto per il rifacimento del campo da calcio, dei campi da tennis e la realizzazione di una palestra a cielo aperto in Piazza Is Tallaias per un totale di spesa che si aggira intorno ai 510.000 euro.

Le altre opere che hanno già dei progetti pronti e approvati e per il quale l’amministrazione comunale si sta impegnando per far partire presto i lavori sono la Caserma Forestale del Sarrabus e un primo lotto (Prumari) del progetto di riqualificazione del lungo mare. L’obiettivo è quello di vedere entrambe le opere realizzate entro il 2022. Saranno a breve invece affidati i lavori di manutenzione straordinaria del Mattatoio comunale, costo dei lavori 40.000 euro, ultimo tassello che consentirà finalmente la riapertura della struttura chiusa da diversi anni.

“Dobbiamo ripartire, nonostante ci attenda una nuova stagione di incertezze in cui non mancheranno le difficoltà. Negli anni scorsi – dice il sindaco Porcu – grazie anche al lavoro messo in campo dagli uffici comunali ci siamo dotati di un’ottima capacità progettuale che ci ha permesso di ottenere tante risorse e questo ora ci consente di avere i soldi impegnati per numerosi investimenti in opere pubbliche”.

“Stiamo creando una sezione di nuovi progetti per il futuro – spiega l'Assessore ai Lavori Pubblici, Alessia Follesa - dotandola di opportuni budget di spesa, e questo ci consentirà di tenerci sempre pronti per cogliere le opportunità per nuovi e futuri finanziamenti che ci consentiranno di dare risposta alle esigenze del nostro paese. Tra le opere ora più importanti in corso di progettazione ci sono la Comunità integrata e alloggio per anziani e il progetto di messa in sicurezza del centro abitato dal rischio idrogeologico”.

© Riproduzione riservata