Per consentire l'allaccio degli impianti idrici e fognari e la conclusione dei lavori nella nuova caserma della Forestale, nei giorni 14 e 15 dicembre, dalle ore 9 alle ore 17, verranno svolti alcuni lavori stradali in via Leonardo da Vinci (dall'incrocio con via Palestro fino all'incrocio con via Giardini).

Il sindaco Sandro Porcu ha così istituito il divieto di sosta e transito temporaneo nel tratto di strada interessato.

Nulla cambia nell'ordinaria viabilità delle strade limitrofe.

La viabilità alternativa suggerita per andare in direzione Tortolì consiste nel percorrere via Fogazzaro verso l'argine del Flumendosa per poi ricongiungersi in via Giardini o proseguire verso is Tallaias. La viabilità del tratto di strada interessato dai lavori sarà garantita per autobus di linea e scuolabus.

