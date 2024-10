Proseguono a Villaputzu i lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado finanziati nell'ambito del PNRR, "Next Generation EU".

Dopo aver concluso la prima parte di smaltimenti selettivi degli edifici ricadenti sul retro della Scuola primaria in questa settimana si procederà alla loro demolizione vera e propria. Per garantire la totale sicurezza dei bambini e del personale della scuola ed evitare qualsiasi fastidio, le operazioni più impattanti verranno svolte tra la serata di domani, giovedì, e l'intera giornata di venerdì 4 ottobre. A questi disagi si sta ovviando con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo, con la messa a disposizione di altri spazi comunali per lo svolgimento delle attività scolastiche nella mattinata di venerdì.

«In questa prima fase di lavori- annuncia il sindaco Sandro Porcu- si sta procedendo allo smantellamento degli edifici presenti sul retro della scuola (ex sede Avocc, Aula Polifunzionale, Palestra). Proprio in questa area verrà costruita la nuova Scuola Primaria. Conclusi i lavori ed il trasloco verrà poi smantellata l'attuale Scuola Primaria, e al suo posto (fronte via Nazionale) troverà spazio la nuova Scuola Secondaria, gli uffici amministrativi ed il nuovo Civic Center (Palestra, Auditorium). Tutte le fasi delle lavorazioni stanno avvenendo di concerto con l'istituzione scolastica, l'azienda che sta eseguendo i lavori e gli uffici comunali, in un clima di grande collaborazione e sinergia, con l'unico obiettivo di portare a termine questa importantissima opera creando meno disagio possibile alla comunità scolastica e garantendo al contempo la massima sicurezza per tutti. Qualche piccolo disagiò sarà purtroppo inevitabile, e chiediamo a tutti di pazientare».

© Riproduzione riservata