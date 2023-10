I Carabinieri della Stazione di Villaputzu hanno denunciato per maltrattamenti di animali un operaio e un allevatore, rispettivamente di 28 e 32 anni.

Secondo quanto accertato dai militari, l'11 agosto scorso, per vincere la resistenza di un'asina che non voleva abbandonare il terreno nel quale aveva qualche giorno prima partorito, dopo averle legato una corda al collo l'avevano trascinata per circa 30 metri con un fuoristrada.

“Orgoglioso” della propria crudeltà, il più giovane dei due aveva postato su Instagram un video delle sevizie. Di qui la segnalazione di un utente e la denuncia.

