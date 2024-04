La gestione dell’intervento di “Valorizzazione degli itinerari turistici attigui al Flumendosa” sarà al centro della riunione del Consiglio comunale di Villaputzu, convocato per le 15 di oggi.

L'obiettivo, è quello di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale. Da approvare la convenzione tra i Comuni di Escalaplano, Villaputzu e Ballao.

Il Consiglio dovrà occuparsi anche della variazione al bilancio di previsione 2024-2026 e dell'approvazione del regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti puntuale (Tarip). Ancora l'approvazione Piano Economico Finanziario per l’applicazione della tassa rifiuti 2024-2025 e l'approvazione tariffe della tassa rifiuti per l’anno 2024.

