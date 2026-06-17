È stato inaugurato oggi a Villaputzu il primo campo base del progetto "Gemellaggi AIB 2026", iniziativa promossa dal Dipartimento della Protezione Civile per rafforzare il dispositivo operativo della Campagna antincendio boschivo attraverso la collaborazione tra le organizzazioni di volontariato provenienti da diverse regioni italiane.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il Direttore generale della Protezione Civile Mauro Merella che, insieme alla sindaca del Comune di Muravera Francesca Mattana, e al rappresentante del Comune di Villaputzu Giancarlo Porcu, ha dato il benvenuto ai volontari impegnati nelle attività di supporto alla Campagna AIB. Erano presenti anche Domenico Fiorito, funzionario dell'Ufficio gestione emergenze del dipartimento protezione civile, rappresentanti dell'Esercito Italiano, dell'Arma dei Carabinieri e dell'Agenzia Forestas.

Il campo base organizzato, da Avocc Villaputzu, ospita i volontari di Givpc Intercom 4, provenienti dalla Lombardia, arrivati sabato scorso e operativi a Villaputzu fino al 20 giugno.

Durante il periodo di permanenza, i volontari affiancheranno le organizzazioni locali nelle attività di monitoraggio del territorio e di supporto al sistema regionale antincendio boschivo, contribuendo al rafforzamento del presidio nelle aree maggiormente esposte al rischio incendi e, se necessario, al supporto delle attività di lotta attiva.

Il progetto favorisce inoltre lo scambio di esperienze, competenze operative e buone pratiche tra organizzazioni provenienti da territori diversi, consolidando la collaborazione tra le componenti del volontariato di Protezione civile.

Quello di Villaputzu è il primo dei 23 campi base previsti in Sardegna nell'estate 2026, con oltre 200 volontari impegnati a supporto della Campagna AIB fino al 31 agosto, con una presenza diffusa su tutto il territorio regionale.

© Riproduzione riservata