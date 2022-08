Grande successo a Villaputzu per la ventiquattresima edizione della Festa del Mare e della Madonna del Mare a Porto Corallo.

In migliaia hanno affollato il piazzale del porto, recentemente riqualificato e allestito per la Mostra Mercato dell’Artigianato e dell’Agroalimentare del Sud Est dell’Isola organizzato dalla Proloco insieme alla Marina di Villaputzu e all’Amministrazione comunale. Tanta musica e degustazioni di piatti tipici hanno accompagnato la tre giorni di festeggiamenti conclusasi ieri con la suggestiva processione in barca della Madonna del Mare e i fuochi d’artificio.

“Siamo molto soddisfatti, non era facile ripartire con un evento di questa portata dopo due anni di stop dovuto alla pandemia”, spiega il sindaco Sandro Porcu. Che aggiunge: “Devo ringraziare di cuore gli organizzatori della Proloco, il Porto e tutto il suo personale che hanno svolto un grande lavoro e tutti i cittadini volontari che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento. Una festa che ha mostrato tutto il valore che ha da offrire Villaputzu ai turisti e visitatori. Ci impegneremo per far crescere ulteriormente e migliorare già dall’anno anno prossimo questo importantissimo evento”.

© Riproduzione riservata