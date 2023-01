In 37 questa mattina hanno sfidato il mare di gennaio e si sono tuffati in acqua, di fronte alla spiaggia di Porto Tramatzu (Villaputzu), per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Sono i temerari che hanno preso parte alla ventiduesima edizione del cimento invernale di nuoto.

Assieme a loro le Befane e “Sa Cosa Mala de Sa Praia”, una sorta di simpatico mostro di Loch Ness in salsa villaputzese che si è immerso in acqua regalando sorrisi e sorprese ai più piccoli.

L’evento è stato organizzato dalla Società nazionale di salvamento del Sarrabus presieduta da Cesarina Cireddu con la collaborazione della associazioni di volontariato.

© Riproduzione riservata