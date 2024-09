Don Franco Serrau dopo 9 anni lascia Villaputzu. Oggi, 15 settembre, l’ultima messa prima del suo trasferimento ad Arbatax nella parrocchia di Stella Maris. Al suo posto don Marco Congiu, parroco di Talana e Urzulei. L’intera comunità di Villaputzu lo ringrazia per il grande lavoro fatto in questi anni.

Un ringraziamento particolare arriva dal sindaco Sandro Porcu. «Con il tuo carattere, la grinta, la passione e l’amore per la persona sei riuscito a fare breccia in noi villaputzesi – sottolinea il primo cittadino in una lettera aperta - Grazie per il tuo spirito di accoglienza, vicinanza e collaborazione. Grazie per i tuoi preziosi consigli, per averci sempre incoraggiati a fare meglio».

E poi un ringraziamento personale «per il sostegno che mi hai sempre dato e la grande collaborazione che c’è sempre stata tra di noi. Abbiamo passato tanti momenti insieme, momenti bellissimi, esaltanti e indimenticabili; ma anche momenti duri e difficili. Ricorderò per sempre il momento della via crucis fatta insieme nel periodo del lockdown tra le strade deserte del nostro paese. Un momento che abbiamo vissuto insieme e che mi ha segnato profondamente». «Ricordati che Villaputzu – conclude Porcu - sarà sempre la tua casa».

