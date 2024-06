Il Piano urbanistico di Villaputzu, approvato in via definitiva anche con il via libera della Regione, oggi è stato pubblicato sul Buras. «Dopo tantissimi anni – ha sottolineato il sindaco Sandro Porcu – il paese ha il suo strumento di pianificazione e di sviluppo. Si tratta di un risultato storico».

Uno sviluppo che passa in particolare per Porto Corallo: in base al nuovo Puc infatti diverse zone della località costiera passano da G a F, si potranno cioè realizzare delle strutture ricettive.

Spazio anche alle zone artigianali e industriali (saranno tre) e ad una zona di espansione del centro abitato (lato collinare).

© Riproduzione riservata