È stato riaperto questa mattina il guado rialzato sul Flumendosa, unica via alternativa per collegare Villaputzu al resto del territorio.

Lo ha annunciato il sindaco Sandro Porcu, che invita però alla massima prudenza: «Le piogge previste per domani e lunedì non ci consentono oggi di sistemare la pista. Martedì, meteo permettendo, la ditta incaricata interverrà con una sistemazione importante».

Due giorni fa, a causa dell’aumento della portata d’acqua del fiume, lo stesso Porcu aveva firmato la chiusura del guado «in via precauzionale».

Era la terza interruzione in poche settimane per una struttura che, sebbene provvisoria, è oggi l’unico collegamento rapido per centinaia di automobilisti.

Il guado rialzato è stato realizzato dal Comune «nonostante non fosse di nostra competenza», ha sempre sottolineato il sindaco. Un’opera d’emergenza, certo, ma che da un anno e mezzo regge sulle spalle l’intero traffico locale, in attesa della ristrutturazione del vecchio ponte di ferro, ancora chiuso. Nel frattempo, il maltempo continua a complicare la situazione e il Sarrabus aspetta soluzioni definitive che sembrano ancora lontane.

© Riproduzione riservata