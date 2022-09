È stata un successo la prima edizione della MitCup, il torneo sportivo organizzato dal MIT- la Consulta Giovani di Villaputzu con il patrocinio del Comune.

Il torneo ha visto la partecipazione di numerosi atleti e tantissimo pubblico di tutto il Sarrabus che nelle splendide cornici delle piazze Galileo Galilei e Is Tallaias hanno potuto assistere alle partite di basket, pallavolo e di padel, con quest’ultimo campo è stato inaugurato proprio in occasione di questo torneo.

Grandissimo pubblico per le finali che si sono disputate ieri 10 settembre.

Per l’occasione le partite sono state precedute da un bellissimo spettacolo di danza della Asd Sugarfoot e da una pedalata organizzata dalla società sportiva Asd Villaputzu MTB che non è voluta mancare a queste giornate di sport e divertimento.



Serena Guidoni presidente della Consulta Giovani: “Il bilancio è assolutamente positivo. Un torneo organizzato in poco più di un mese grazie alla collaborazione di tanti "amici" della Consulta. Consci del fatto che non fosse perfetto, siamo felici di aver contribuito a "fermare il tempo" per una settimana, all'insegna dello sport. Non ci fermiamo qui. Siamo già a lavoro con altri progetti e iniziative per i giovani e per il paese e puntiamo a far crescere già dall’anno prossimo questo evento sportivo appena concluso”.

I numeri dell’evento: 3 sport, 19 squadre, più di 100 atleti. L’atleta più piccolo un ragazzo di 14 anni mentre il più grande aveva poco più di 60 anni. Centinaia le persone che ogni sera hanno assistito e guardato le partite.



Il sindaco Sandro Porcu: “siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto con questo evento sportivo e di questo ringrazio di cuore la nostra Consulta Giovani che sta facendo un grandissimo lavoro all’interno della nostra comunità, grazie ad eventi come questo ma anche ad altri progetti e iniziative che stanno portando avanti con successo e che l’amministrazione comunale sta supportando. L’anno prossimo ci sarà sicuramente la seconda edizione della MitCup e ci impegneremo per far crescere e migliorare questo evento che non è solo un evento di sport ma rappresenta un momento di aggregazione, di divertimento e spensieratezza che mancava nel nostro paese. Io personalmente come sindaco sono doppiamente soddisfatto, non solo per l’evento in se che è stato un successo ma perché siamo riusciti in questi anni come amministrazione a riqualificare una piazza e degli spazi pubblici che prima erano abbandonati e degradati. Ricordiamo tutti in che condizioni era sino a qualche anno fa la piazza Galileo Galilei per molti Piazza Rossa. Ora grazie agli impianti sportivi realizzati, compreso il Padel nella piazza di fronte, il nuovo impianto di illuminazione pubblica e gli ulteriori interventi già previsti e finanziati quali la palestra a cielo aperto e l’area attrezzata per gli amici a 4 zampe, andremo a restituire ai nostri concittadini ma anche ai turisti e visitatori dei nuovi spazi pubblici di aggregazione, per giovani, famiglie e anziani, dei luoghi belli e confortevoli. Vedere queste piazze nuovamente vive e piene di gente è una grande soddisfazione per noi”.

