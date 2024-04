Paura questa mattina a Villaputzu per un incendio divampato in un’abitazione in via Garibaldi.

L’allarme è scattato intorno alle 11.30, con le fiamme che si sono propagate all’intera struttura, di due piani, causando anche il crollo di alcuni solai in legno.

La squadra dei Vigili del Fuoco, giunta dal distaccamento di San Vito, ha messo in salvo il proprietario evitando anche la propagazione del rogo alle abitazioni limitrofe.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte fino alle 14.15 circa.

Per il proprietario dell’abitazione, affidato alle cure del 118, non è stato disposto il ricovero in ospedale.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di Muravera per gli accertamenti e i rilievi di legge.

