Attivato in Comune a Villaputzu l'iter per la concessione della borsa di studio regionale per il corrente anno scolastico.

Il beneficio è rivolto agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità inferiore o uguale a 14.650 euro.

Previsti anche i buoni libro agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità inferiore o uguale a 20mila euro.

Le domande vanno presentate entro il 18 luglio.

