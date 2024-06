La Guardia costiera di Arbatax ha soccorso ieri pomeriggio un catamarano in difficoltà nelle acque di Murtas, comune di Villaputzu. L’imbarcazione con a bordo due turisti svizzeri si era incagliata sotto costa in uno scoglio, questo ha provocato una falla al mezzo e l’infortunio di un membro dell’equipaggio a seguito dell'urto in coperta.

Un momento dell'intervento (foto Guardia costiera)

La richiesta di soccorso è stata accolta dalla sala operativa della Guardia Costiera di Arbatax che, sotto il coordinamento del 13° M.R.S.C. di Cagliari, ha disposto l’intervento della motovedetta CP 2091 e del sodalizio nautico più vicino alla zona di porto Corallo. Nonostante la falla a bordo, il catamarano scortato è riuscito a raggiungere il porticciolo dove ad attendere c’era un’ambulanza.

Il personale della Guardia costiera in sinergia con la marina di Porto Corallo ha garantito l’ormeggio sicuro del mezzo danneggiato e lo sbarco in sicurezza dell’infortunato affidandolo al personale medico e poi trasferito all’ospedale di Muravera.

