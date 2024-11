Il guado rialzato sul Flumendosa tra Villaputzu e Muravera è stato aperto al traffico oggi pomeriggio, 25 novembre. «Non è stato facile arrivare a questo risultato – ha detto il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - ma con tanta fatica e tenacia ci siamo riusciti. Ci rendiamo conto che questa non è la soluzione ideale e perfetta ma ci aiuterà molto. Sono in arrivo dei fondi specifici da parte della Regione per la manutenzione di quest’opera in modo da poter incaricare una ditta che potrà intervenire immediatamente e puntualmente per risolvere le eventuali criticità».

Da parte del primo cittadino arrivano anche alcune raccomandazioni: «Ricordiamoci – ha aggiunto - che stiamo sempre parlando di un guado in alveo di un fiume e non di una vera e propria strada e dunque massima prudenza e rispetto delle regole basilari».

Porcu, infine, ringrazia l’impresa che ha svolto i lavori che «non si è mai risparmiata», l’ufficio tecnico comunale, i progettisti, il direttore lavori, collaudatore «e tutte le persone che hanno collaborato per il raggiungimento di questo primo, minimo ma importantissimo risultato».

© Riproduzione riservata