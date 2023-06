Un nuovo finanziamento di un milione e mezzo a disposizione del Comune di Villaputzu per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico in paese: una nuova Scuola Primaria (Scuole Elementari) e la Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuole Medie) che formeranno un unico grande Polo dell'istruzione. La somma si aggiunge agli altri cinque milioni arrivati in precedenza sempre col Pnrr.

«Il progetto - ha spiegato il sindaco Sandro Porcu - è nella fase di progettazione definitiva: contiamo quindi di rispettare le tempistiche del PNRR e pubblicare le gare d’appalto subito dopo l’estate. Anche per questo nuovo Polo Scolastico che stiamo per realizzare abbiamo concluso una prima fase di ascolto e partecipazione col coinvolgimernto della comunità scolastica che ci consentirà di presentare un progetto davvero condiviso. Puntare sulla scuola significa avere una visione del futuro del nostro paese, donare quindi a Villaputzu una prospettiva di crescita e di sviluppo e tra qualche anno raccoglieremo questi frutti, non solo per Villaputzu ma crediamo per l’intero Sarrabus».





