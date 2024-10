È partito questa mattina il cantiere per la realizzazione del guado sull’alveo del Flumendosa, tra Villaputzu e Muravera. In azione camion, ruspe ed escavatori. Il guado sarà realizzato con nove tubi in calcestruzzo di forma quadrata lunghi circa sei metri. Tubi che sono stati prodotti in Toscana e che – dopo il tragitto da Livorno a Olbia attraverso cinque autoarticolati – arriveranno a Villaputzu in questi giorni.

Per completare i lavori, in base al progetto, dovrebbero essere sufficienti tre settimane dal momento in cui si parte a meno che ad ottobre non inizino le piogge forti e torrenziali. L’auspicio di tutta la popolazione del Sarrabus è che – almeno sino al termine dei lavori – il tempo sia clemente.

© Riproduzione riservata