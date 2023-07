Sono stati appaltati i lavori per la realizzazione del nuovo polo scolastico, Scuola dell’infanzia e Asilo nido, a Villaputzu. Prevista la demolizione e la ricostruzione della vecchia scuola: su quest’area nasceranno le nuove strutture per un importo di due milioni e 301mila euro, arrivati col PNRR.

I lavori dovranno concludersi entro il 2025. Il complesso scolastico sorgerà seguendo le buone pratiche ambientali e facendo uso del legno quale materiale principale per la realizzazione. Altro aspetto molto importante dei lavori sarà la relazione che si avrà con gli spazi aperti: tutte le aule potranno dialogare, attraverso grandi aperture a tutta altezza, con giardini riservati dove troveranno spazio attività didattiche diffuse nel verde, quali un orto didattico, una piccola serra e spazi per il gioco.

Il grande giardino nella parte più prossima alla strada diventa l’occasione per creare un’isola di gioco e uno spazio aggregativo all’aperto, fulcro sociale per il quartiere atto ad accogliere anche attività rionali. Tutti gli spazi collettivi mirano a coinvolgere il paese, verranno infatti realizzati spazi esterni di condivisione e partecipazione dedicati a tutti i cittadini.

«Stiamo rispettando i tempi rigidi imposti dai bandi del PNRR – dice il sindaco Sandro Porcu - il nostro impegno insieme a quello dei nostri uffici è quello di rispettare i tempi e donare al nostro paese nuove scuole efficienti, sostenibili e che rispondano alle esigenze della popolazione scolastica e delle famiglie. La realizzazione di due nuovi poli scolastici per Villaputzu vuol dire tantissimo, stiamo progettando e pianificando il futuro del nostro paese partendo dalle scuole. Queste due nuove scuole rappresentano sicuramente le opere pubbliche tra le più importanti del nostro mandato politico e amministrativo».





