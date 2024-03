La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, ha concesso al Comune di Villaputzu un contributo di 635mila euro per l'impiantistica sportiva.

«Con questo contributo - si legge in una nota del Comune - si provvederà alla sistemazione del campo di calcio. Previsti anche anche altri interventi attraverso i quali potrà essere garantita la pratica dello sport a beneficio delle associazioni sportive che da tanti anni si occupano di questa attività soprattutto a favore dei bambini e dei ragazzi del paese».

In questo contesto in precedenza è stato lo stesso Comune a garantire un finanziamento: proprio in questi giorni saranno aperte le buste della nuova gara d'appalto con il conseguente inizio lavori.

© Riproduzione riservata