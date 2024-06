È di un ferito trasportato in ospedale in codice rosso il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera in via Cagliari, a Villasor. A scontrarsi una moto e un’auto.

Stando ai rilievi dei carabinieri del paese, una programmatrice informatica di 34 anni di Villasor era alla guida della sua Toyota Yaris, in direzione Decimomannu, quando ha iniziato una svolta a sinistra.

Nel frattempo un tecnico audio quarantunenne di Villacidro, in sella a una Honda Rc-46, stava sorpassando, senza accorgersi della manovra davanti a lui, e ha centrato in pieno l’auto.

La donna alla guida è rimasta illesa. Lui è stato trasportato d’urgenza al Brotzu, ma non è in pericolo di vita.

