Il Consiglio comunale di Maracalagonis ha approvato la convenzione necessaria per affidare lo studio del progetto per la realizzazione della rete idrica che porterà l'acqua nei villaggi lungo la vecchia Orientale sarda: San Gaetano, La Maddalena, villaggio dei Gigli, delle Mimose, San Paolo, S'Incantu, delle Rose, dei Gigli e di altre località montane che si estendono nei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Quartucciu.

Dopo lo studio del progetto sarà possibile chiedere i fondi per realizzare la rete attesa da decenni. La scorsa estate, con i pozzi a secco, nei villaggi l'acqua è stata assicurata dai Comuni con l'uso delle autobotti. Se non pioverà, si rischia anche per la prossima estate, con i molti pozzi ancora a secco. Dopo lo studio del progetto i tre Comuni busseranno alla Regione per il finanziamento dell'opera: due le possibilità: portare nei villaggi con la rete idrica l'acqua di Corongiu o del potabilizzatore di Simbiritzi.

