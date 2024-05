Una fiume d’acqua, una perdita idrica che arriva direttamente dai contatori di Abbanoa di un condominio di via Verdi, che in poche ora ha allagato l’intera strada di Villa San Pietro.

A segnalare il guasto al centralino di Abbanoa, polizia locale e Comune sono stati i residenti, che da questa mattina osservano impotenti lo spreco d’acqua. Il problema sarebbe stato causato dalla rottura di una valvola durante le operazioni di sostituzione di contatori dell’acqua del condominio di via Verdi 1: un intervento condotto dai tecnici di Abbanoa, impegnati da giorni a Villa San Pietro per rinnovare l’intero sistema di conteggio dei consumi idrici.

«Lo spreco d’acqua va avanti da ore, difficile quantificare quanti metri cubi siano finiti per strada a causa di questo guasto – spiegano i residenti della zona -, l’erogazione dell’acqua nelle abitazioni è mancata solo per un brevissimo tempo, ma quello che lascia perplessi è la facilità – specie in un momento siccitoso come questo – con cui questa risorsa preziosa viene sprecata».

