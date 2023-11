Saranno costretti a restare ancora senza medico, i cittadini di Villa San Pietro: nonostante l’impegno profuso dall’amministrazione comunale per risolvere il problema che si trascina da tempo, i bandi per l’assegnazione della sede locale sono andati ancora una volta deserti e continua a non trovarsi alcun professionista in grado di ricoprire il ruolo neppure a tempo determinato.

Nonostante il Comune fosse pronto a mettere gratuitamente a disposizione del medico una sede, Villa San Pietro resterà ancora senza un medico.

La sindaca, Marina Madeddu, spiega come, al momento, sia impossibile trovare una soluzione: «Comprendo il disagio che vivono quotidianamente i cittadini e riporto costantemente il loro malcontento alla direzione della Asl, a quella del distretto e all’assessorato regionale alla Sanità. Ci sono voluti diversi mesi, ma attraverso l’attivazione di un’Uca (Unità di continuità assistenziale), sistema già operativo in altre regioni, è stata trovata una soluzione tampone, che prevede l’estensione di circa 4 ore a settimana dell’orario della guardia medica. Il direttore generale della nostra Asl, Marcello Tidore, durante la Conferenza territoriale sanitaria a cui ho partecipato la settimana scorsa, mi ha assicurato il massimo impegno per un’operatività entro dicembre, e così pure ha fatto il direttore del distretto, Pierpaolo Pateri».

