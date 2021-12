Viaggiava contromano col suo furgoncino Nissan Cabstar. E quando i militari hanno provato a fermarlo ha continuato la sua strada per alcuni chilometri.

E’ successo ieri sulla statale 466, all’altezza di Ussana. Alla guida del mezzo incriminato un 47enne di Monserrato, commerciante, incensurato, denunciato dai carabinieri del NORM della Compagnia di Dolianova per rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico e tossicologico e non ottemperanza all'alt intimato dalle forze di polizia.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l’allarme alla Centrale Operativa dei Carabinieri, vedendo l’autocarro viaggiare contromano.

Allertata la pattuglia del Nucleo Radiomobile, questa ha individuato il furgoncino in direzione di marcia Serdiana che invadeva la corsia opposta. Raggiunto, è stato intimato ripetutamente al conducente di accostare con dispositivi acustici e luminosi d'emergenza.

L'autista ha invece proseguito per alcuni chilometri fino a finire contro la macchina di un operaio di San Sperate, che proveniva dal senso di marcia opposto.

Sul luogo anche il personale del 118 che ha trasportato i due coinvolti, feriti in modo non grave, in ospedale a Cagliari.

(Unioneonline/D)

