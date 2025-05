Statale 130, eliminazione degli incroci a raso. Statale 195, opera connessa nord, da Capoterra ad Assemini (e all’aeroporto di Elmas): approvata. Sono due i via libera concessi dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica a due importanti opere sulla viabilità del Cagliaritano: due valutazioni d’impatto ambientale positive che sbloccano l’iter per la costruzione (e messa in sicurezza) di strade attese da anni. Opere commissariate, tolte all’Anas e mandate in capo alla Regione, per decisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I decreti che approvano i progetti sono arrivati nei giorni scorsi.

Statale 130, via gli incroci a raso

Sulla Statale 130, tra Cagliari e Decimomannu (dal chilometro 3 al 15,600) verranno eliminati gli incroci a raso. L’intervento interessa complessivamente circa 10 chilometri del suo tracciato nei comuni di Elmas, Assemini e Decimomannu.

L’incrocio

La strada è attualmente classificata come extraurbana secondaria, con due corsie per senso di marcia. «Gli interventi», si legge in una nota della Regione, «hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di percorribilità e implementare il livello di sicurezza, nel tratto compreso tra il bivio di Elmas sud ed il bivio di Decimomannu. L'azione di miglioramento prevede l'eliminazione delle intersezioni a raso che comportano la realizzazione di svincoli a livelli sfalsati (realizzazione di uno svicolo ad Elmas, due svincoli ad Assemini ed uno svicolo a Decimomannu), l'adeguamento della sede stradale, sempre a due corsie per senso di marcia, la realizzazione di strade complanari a servizio della viabilità locale, oltre a opere idrauliche ed ulteriori opere complementari».

Un incrocio sulla 130

«La Valutazione d’impatto ambientale (Via) del Mase», spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Piu, «è l’atto che consente di avere tempi più certi e di stabilire un cronoprogramma e delle procedure per l’avvio dell’opera. Troppe croci su quella strada».

Statale 195, connessione con la 130

Negli stessi giorni gli uffici ministeriali hanno emesso parere di compatibilità ambientale favorevole anche per la nuova 195, tratto Cagliari-Pula: collegamento con la Statale 130 e Aeroporto di Cagliari-Elmas». La cosiddetta opera connessa nord.

Il tracciato della 195

Nelle carte progettuali di Anasc’è scritto che «il nuovo tratto di viabilità interessa i comuni di Assemini e Capoterra , ha uno sviluppo complessivo di 5 chilometri e si configura come un intervento di adeguamento della Dorsale Casic esistente ad una strada a sezione tipo B. Il tracciato ha inizio al chilometro 5,216, subito a valle dello svincolo che attualmente connette la Strada Provinciale 1 con la Strada Consortile Macchiareddu, e termina al chilometro 10,302, dove si congiunge all’Opera Connessa Sud (in fase di costruzione) in corrispondenza dello svincolo Inceneritore-Dorsale Casic.

Sarà la strada che permetterà a chi arriva dal sud ovest del Golfo degli Angeli di raggiungere l’hinterland e il capoluogo senza percorrere il tratto di Statale 195 a due corsie “incastrato” tra mare e laguna di Santa Gilla.

