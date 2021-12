Nuovo sbarco di nordafricani nelle spiagge della costa sud orientale della Sardegna. Dopo gli arrivi in barcone dei mesi scorsi nelle spiagge di Villasimius, questo pomeriggio sono stati in 24 a mettere piede nella spiaggia di Geremeas: lasciato il natante sul bagnasciuga, alcuni loro si sono diretti sulla vicina strada panoramica verso Cagliari, altri sono rimasti nelle vicinanze della stessa spiaggia.

A notarli alcuni cittadini e automobilisti che hanno subito contattato i carabinieri: sul posto sono immediatamente arrivati i militari della Stazione di Sinnai col capitano Gianni Russo e il maresciallo Maffei che hanno fatto scattare il sistema di soccorso.

Gli stranieri, forse algerini, sono stati poi accompagnati al Centro di prima accoglienza di Monastir dove faranno il tampone e la quarantena e dove verranno identificati. Un viaggio in mare che potrebbe essere iniziato alcuni giorni fa.

Era da anni che non si registravano sbarchi sul litorale. Poi, in estate i primi approdi a Villasimius ed ora questo: i nordafricani sono tutti in buone condizioni. Il loro sogno era quello di sbarcare in Sardegna da dove poter raggiungere altri luoghi in Europa. Hanno raccolto con soddisfazione la notizia del loro primo trasferimento a Monastir.

