Novità in arrivo per i lavori nello storico Velodromo di Quartu Sant’Elena.

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo è giunto il momento della fase pre-operativa che prevede l’avvio della procedura aperta e l'invio degli inviti a 5 operatori presenti sulla piattaforma Sardegna Cat. «Dieci giorni previsti per l’espletamento della selezione, poi si procederà con l’affidamento dei lavori, la cui tempistica esecutiva è prevista in 30 settimane. L’impianto verrà rimesso a nuovo e potrà essere utilizzato sia per competizioni nazionali che internazionali, secondo la vigente normativa», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Conti.

L’approvazione della delibera di Giunta è arrivata un mese fa con l’ok al progetto da 1 milione e 55mila euro. I fondi utilizzati sono quelli concessi all’interno del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e Coesione per il periodo 2014-20. La svolta, per lo storico Velodromo quartese, è arrivata dopo anni di stallo burocratico, e successivamente alla decisione degli uffici di procedere ad una valutazione incrementale dei costi base degli aggiornamenti registrati nel frattempo dal Prezziario Regionale. L’aumento di spesa è stato pari a 105mila euro.

Il velodromo, anche se parte di un’area di margine di Quartu Sant’Elena, rimane una delle poche strutture sportive dedicate al ciclismo all’interno dell’area più vasta, che comprende l’intera città di Cagliari. Il Progetto abbraccia anche il recupero funzionale delle piste, il rifacimento delle tribune, la creazione di postazioni specifiche dedicate a spettatori diversamente abili, il recupero degli spogliatoi e dell'infermeria. Previsto infine il rifacimento dei bagni, della tribuna stampa e il potenziamento degli impianti elettrici parzialmente compromessi.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata