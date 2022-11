La rinascita del Velodromo di Quartu inizia a prendere forma dopo oltre dieci anni di abbandono.

L’ultimo step è il recente via libera in Giunta al progetto esecutivo che ridisegna il circuito per le corse in bicicletta su pista. E velocizza l’iter per la riapertura dell’impianto sportivo di via San Francesco agli atleti delle due ruote.

“Entro fine anno partirà la gara d’appalto, e nei primi mesi del 2023 ci sarà il via ai lavori per il ripristino del Velodromo”, annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

Com'è il velodromo oggi

L’ultimo scoglio è stato superato poche settimane fa con le ulteriori risorse - necessarie a seguito dei rincari sui costi degli appalti - trovate in bilancio: poco più di 100mila euro che vanno a sommarsi ai 950mila già finanziati a suo tempo dalla Città metropolitana nell’ambito del Patto per lo sviluppo. La priorità è la rinascita della pista per le corse in bici. “L’impianto sarà destinato interamente al ciclismo”, ribadisce l’assessore. “Inizialmente si era anche pensato di realizzare un campo da calcio al centro, ma l’ideale è dare spazio ad una sola disciplina. Anche perché gli altri sport saranno ospitati di nuovo a Sa Forada, proprio accanto al Velodromo”.

