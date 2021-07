Denuncia nella notte a Quartu Sant’Elena per una donna sorpresa alla guida in stato di ebbrezza dai carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia.

La donna, una 57enne disoccupata del luogo, è andata a sbattere con l’auto, un’utilitaria, contro una vettura in sosta in via Irlanda.

Sottoposta al test dell'etilometro è risultata essere positiva con tasso alcolemico pari a 0,87 g/l.

Per la donna, patente di guida ritirata e auto sequestrata.

(Unioneonline/v.l.)

