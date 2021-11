Quattro persone residenti a Napoli sono state denunciate dai carabinieri per frode informatica e furto d’identità in concorso. L’italiano e i tre bengalesi hanno agito in danno di una 31enne di Uta: le hanno sottratto i dati anagrafici, falsificato la sua carta d’identità e aperto a suo nome diversi conti correnti bancari telematici destinati, verosimilmente, ad accogliere somme di denaro di probabile provenienza illecita che poi erano stati smistati con bonifici su altri conti e carte di credito a loro intestati.

In pratica avevano realizzato a nome della vittima una stazione di transito di denaro.

