Per il sindaco di Uta, Giacomo Porcu, è roba da pesce d’aprile. Ma è tutto vero. Tutto parte dal progetto delle Ferrovie, che raddoppia il binario nel tratto Decimomannu-Villamassargia. E sin qui va tutto bene, con l’approvazione anche del sindaco, che parla di una novità utile e necessaria. Il problema è arrivato quando gli hanno presentato dove passerebbe: sopra il cantiere di Iscol@, dove appunto si sta realizzando una scuola, e le abitazioni.

Non solo, perché la stazione si sposterebbe di circa 500 metri verso Siliqua, proprio ora che stanno per iniziare i lavori in quella attuale, a cura della Città Metropolitana di Cagliari. «Questo è ciò che accade», ha scritto Giacomo Porcu in un post su Facebook, «quando non si prende con la dovuta attenzione ciò che esprimono le Amministrazioni locali che vivono il territorio e ne conoscono le esigenze».

Ora il sindaco spera che la decisione venga rivista, per far sì che i soldi vengano spesi con buonsenso. «Sarei felice», ha concluso il primo cittadino, «che al prossimo incontro venisse fuori il cartello "Sei stato su scherzi a parte"».

(Unioneonline/L.Ne.)

