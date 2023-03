«Un’app per poter essere ancora più vicini ai cittadini e per consentire a loro stessi di essere più vicini alle istituzioni, diventando protagonisti nel segnalare eventuali guasti o anomalie attraverso un sistema di messaggistica. L’azione amministrativa deve essere sempre improntata sulla trasparenza».

L'iniziativa è del Comune di Ussana e in particolare del consigliere con delega al Bilancio Cristian Mudu che si occupa anche del miglioramento ITC. Mudu in questo caso si è avvalso del supporto del responsabile di area Stefano Bernardino.

«I cittadini - dice Cristian Mudu - devono essere sempre coinvolti in maniera attiva nelle varie scelte amministrative, nei procedimenti e nell’organizzazione, ma soprattutto nel segnalare e nel suggerire le priorità. L’app “Comune di Ussana” sarà scaricabile anche dal sito del Comune, avrà la funzione di trasmettere in tempo reale tutte le news, notifiche e segnalazioni, per dispositivi Ios e Android in pratica: comunicazioni riguardanti i vari uffici, le allerte per il meteo, le variazioni di orari di apertura degli uffici comunali, il calendario della raccolta rifiuti insomma tanti servizi a portata di mano».

Mudu ricorda anche che «il Comune ha partecipato anche ai bandi PNRR per quanto riguarda l’abilitazione al cloud per il 2023 per 77.897 euro, per i servizi e cittadinanza digitale e notifiche per 23.142 euro, miglioramento del funzionamento del sito web per € 79.922 euro, per l'estensione della piattaforma Identità digitale, Spid, CIE (14000 euro), adozione App IO (4374 euro) e per l'adozione PagoPa (28.529 euro)».

«In questi anni - aggiunge il sindaco Emidio Contini - non abbiamo perso il nostro obiettivo di migliorare i servizi e offrirne sempre di nuovi affinché il nostro Paese sia sempre al passo con i tempi e dare una prospettiva migliore per il futuro».

