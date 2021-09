Una classe della scuola elementare di Ussana già in quarantena per un bambino che potrebbe essere positivo al Covid. Lo sono i genitori e, pur sapendo di essere stati contagiati, hanno mandato il piccolo in classe.

Lo ha confermato il sindaco Emidio Contini.

"Ho ricevuto una telefonata dalla dirigente scolastica che mi informava di quanto accaduto - spiega il primo cittadino - i genitori sono positivi da diversi giorni e il bambino è stato mandato a scuola". La classe, composta da 18 bambini, è stata messa in quarantena in via preventiva.

"Tutti i nuclei familiari dovranno andare in isolamento - sottolinea il sindaco di Ussana - a causa dell'irresponsabilità di qualcuno, adesso c'è questa situazione anomala. Io ho fatto di tutto in questi mesi per limitare la diffusione del virus con ordinanze di chiusura e blocco di tutte le manifestazioni. Sto preparando anche ordinanze per i prossimi eventi. Ma poi succedono queste cose".

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata