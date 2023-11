Un camion carico di legname è uscito fuori strada, ribaltandosi, questa mattina sulla Statale 466, in territorio di Ussana, mentre viaggiava verso Dolianova.

La corsa fuori controllo del mezzo pesante è finita su un terreno lungo la strada e per fortuna in quel momento nella traiettoria non c’erano altri veicoli. L’autista è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita.

Il camion nel terreno lungo la Statale 466

Per estrarlo dall’abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco, che lo hanno affidato alle cure dei soccorritori del 118.

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata