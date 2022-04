Incendio a Ussana.

Una squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari è intervenuta per il rogo di una struttura in disuso in via Su Pardu, vicino a un'area rurale.

Le fiamme hanno travolto alcuni materiali cartacei e arredi.

Gli operatori le hanno spente e hanno messo in sicurezza la struttura e l'area. Al termine delle operazioni hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.

Fortunatamente non ci sono persone coinvolte.

Sul posto anche i Carabinieri.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata