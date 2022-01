Mentre andava a scuola, è stata urtata da un’auto. Soccorsa da un’ambulanza del 118, è stata trasportata all’ospedale Brotzu. Vittima dell’incidente, avvenuto stamattina in via Dante a Sestu, è una ragazzina di 11 anni.

Stava attraversando la strada utilizzando un passaggio pedonale, quando è stata investita da una macchina ma la dinamica di quanto accaduto è in via di accertamento da parte della Polizia municipale. La persona al volante si è subito fermata per prestare i primi soccorsi.

Le condizioni della giovanissima non sono gravi.

