Chissà a che cosa ha pensato il proprietario di quest’auto quando ha parcheggiato sul marciapiede, in un punto critico di un rione residenziale di pregio a Cagliari.

La strada in questione è via Caboni: da una parte si va verso via Dante, dal Palazzo del Tribunale per i minorenni; dall’altra si va verso via della Pineta.

La presenza di una scuola, in certe ore della giornata, rende caotica la viabilità, a doppio senso. E i parcheggi liberi, a meno che non si voglia ricorrere a quelli a pagamento di un’autorimessa, scarseggiano.

Resta l’amarezza per il modo in cui è parcheggiata questa Fiat Bravo, come testimoniato dalla foto del gruppo Aic (Automobilisti imbecilli cagliaritani), grida vendetta. E se in quel tratto di strada, in quel momento, fosse dovuto passare un anziano in carrozzella o una mamma con il passeggino?

