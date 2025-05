Thomas Marongiu (meglio conosciuto come Tommy) vive a Quartucciu. Ha 34 anni e tante passioni ed è un super tifoso del Cagliari, infatti non manca mai allo stadio. La vita purtroppo non gli ha sorriso sin dall'infanzia, quando la distrofia muscolare lo ha immobilizzato ed è costretto a stare in carrozzina. Parla con gli occhi grazie a un ausilio e nel mentre continua a cercare di vivere la vita quanto più normalmente possibile. Per spostarsi ha bisogno di un'autovettura attrezzata per le sue esigenze. La Fiat Doblò della quale usufruisce da anni ormai è vecchia e, in particolare, non è più adatta a trasportare persone in carrozzina. Per questo motivo, ha urgente bisogno di un veicolo nuovo, che abbia tutte le caratteristiche necessarie per farlo viaggiare in sicurezza.

Il suo amministratore di sostegno, Nicola Onano, ha avviato una raccolta fondi sul sito Gofundme.com (link qui). «Purtroppo, dopo la perdita della madre e il peggioramento delle condizioni di salute del padre, Tommy ha dovuto affrontare la vita in maniera autonoma», dice Onano.

«Beneficio di un finanziamento regionale che copre quasi completamente il costo degli operatori che lo assistono h24. Questi finanziamenti, tuttavia, non bastano a pagare gli stipendi degli assistenti, nonché le loro ferie, quindi è costretto ad attingere dalla pensione di invalidità, che però si esaurisce rapidamente, rendendo impossibile far fronte alle altre spese». Impossibile, dunque, riuscire ad acquistare di tasca la sua auto adatta alle sue esigenze. Onano spiega di aver contattato anche il Cagliari Calcio. Nicola Riva, figlio di Rombo di Tuono, ha condiviso la raccolta fondi sul suo profilo Facebook, «l'ho contattato e ha risposto positivamente condividendo il link. Dobbiamo raggiungere la cifra di 30.000 euro, speriamo nel buon cuore delle persone».

© Riproduzione riservata